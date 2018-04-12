وزير خارجية اليابان: طوكيو ستساهم فى إحلال السلام بسوريا







طوكيو (أ ش أ)

قال وزير الخارجية اليابانى "تارو كونو" اليوم الخميس، إن بلاده ستساهم فى عملية إرساء السلام فى سوريا.

وأضاف كونو - خلال كلمة له أمام البرلمان اليابانى نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أنه لا يمكن حل قضية الهجوم الكيماوى فى سوريا عن طريق توجيه ضربات عسكرية، إلا أنه يجب التوصل إلى حل من خلال اتباع عملية سياسية.. معربا عن أمله فى أن تلعب اليابان دورا فى عملية إحلال السلام فى سوريا.

وأشار كونو إلى أنه سيقوم بشرح موقف اليابان خلال مؤتمر دولى حول المساعدات الإنسانية لسوريا والذى سيعقد أواخر الشهر الجارى فى مدينة "بروكسل" البلجيكية.