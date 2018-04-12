وزير التعليم العالى يشهد الأحد المقبل ختام برنامج التوعية بالميثاق الأخلاقى







أسيوط - محمود عجمى

يشهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى الأحد المقبل 15 أبريل الجارى، ختام برنامج التوعية بالميثاق الأخلاقى "أنت مراية نفسك"، صرح بذلك الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، مضيفاً أن الحفل الختامى للبرنامج سوف يشهد أيضاً مشاركة المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، واللواء خالد سعيد، ممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، ولفيف من قيادات الوزارة والقيادات الجامعية والتنفيذية والأمنية بمحافظة أسيوط.

وأوضح الدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، أن برنامج التوعية قد أطلقته وزارة التعليم العالى، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، فى مطلع مارس الماضى فى ثلاث جامعات مصرية، هم القاهرة والإسكندرية وأسيوط، والذى يهدف إلى تحويل السلوك السلبى للطالب إلى سلوك فاعل وإيجابى والتأكيد على قيم الإلتزام الأخلاقى للطالب تجاه المجتمع بما يؤهله ليكون مواطناً صالحاً لوطنه قادراً على الإبداع والإنتاج ورافضاً لشتى صور الفساد.

وقال الدكتور شحاتة غريب شلقامى المشرف العام على الأنشطة الطلابية، أن رعاية الشباب بالجامعة عملت خلال الفترة الماضية على عقد سلسلة من الندوات التثقيفية للتوعية بالقيم الأخلاقية والوطنية السليمة والمتفقة مع سمات الشعب المصرى الأصيلة وتقاليده، وحضارة مصر العريقة وتاريخها العظيم، وذلك بالتعاون مع إتحاد طلاب الجامعة .

مضيفاً أنه سوف يتم خلال حفل الختام الإعلان عن الأعمال الإبداعية للطلاب والفائزة فى المسابقة التى تم الإعلان عنها مع بداية إطلاق الحملة، والتى شملت تصميم بوستر أو برشور أو فيلم قصير أو أغنية أو إسكتش تمثيلى، وذلك بعد قيام لجنة متخصصة فى تقييم الأعمال المتقدمة للمنافسة.