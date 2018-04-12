وزيرة الثقافة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان المعرض الخامس للكتاب بدسوق







كفر الشيخ – محمد سليمان

تستعد مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، لإقامة معرض دسوق الخامس للكتاب للعام الخامس على التوالى، والذى يبدأ فى 20 أبريل حتى 30 أبريل 2018 التى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب للعام الخامس على التوالى، ويشارك بالعرض هذا العام الهيئة العامة للكتاب، وبعض قطاعات وزارة الثقافة ممثلة فى المجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الكتب، والمركز القومى للترجمة، وصندوق التنمية الثقافية بالإضافة لـ 40 دار نشر مصريًا مشاركًا.

وناقش اللواء حمدى الحشاش ،مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، خلال استقباله لاسلام بيومى مدير عام إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب، وأشرف سليمان بإدارة المعرض، وياسر لطفى مدير مكتب مدير المعارض، والسعيد أبوراس اللجنة المنسقة، وأحمد عيسى نائب رئيس مدينة دسوق، ومنتصر عبد العظيم مدير العلاقات العامة بمجلس مدينة دسوق ، محمد شعبان مدير حديقة الأسرة والطفولة ، وعلاء فودة مدير مركز الإعلام، التنسيق ووضع خطة العمل والبرنامج الخاص بإقامة معرض دسوق الخامس للكتاب للعام الخامس على التوالى .

قال الحشاش ، إن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ ، والدكتورة إيناس عبدالدايم ، وزيرة الثقافة ، ،ورئيس الهيئة العامة للكتاب ، سيفتتحون المعرض بحضور القيادات السياسية والثقافية، وأعضاء مجلس النواب ، مؤكداً أن المعرض يُقام على كورنيش النيل خلف مجلس مدينة دسوق خلال الفترة من 20 أبريل حتى 30 إبريل 2018 .

وأضاف الحشاش ، لـ " اليوم السابع " يشهد المعرض عدد من الفاعليات والأمسيات الثقافية والندوات ،كما تم التنسيق مع العلاقات العامة و مدير حديقة الأسرة والطفولة بتجهيز الكبائن والاستراحة ووضع الحديقة فى حالة طوارئ للاستقبال ضيوف المعرض، كما التنسيق مع رؤساء الأحياء لتنظيف جميع المداخل والمخارج، وتكثيف حملات النظافة بالميدان وكورنيش النيل ومنطقة المعرض بصفة دائمة ومستمرة.