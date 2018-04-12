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وزارة التعليم العالى تخصص 25 مليون جنيه لدعم الخدمة الطبية بجامعة أسيوط

الخميس، 12 أبريل 2018 11:36 ص
وزارة التعليم العالى تخصص 25 مليون جنيه لدعم الخدمة الطبية بجامعة أسيوط الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط


أسيوط - محمود عجمى
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أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، عن موافقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، على تخصيص مبلغ 25 مليون جنيه، من الخطة الإستثمارية الحالية 2017/2018 وذلك لدعم الخدمة الطبية المقدمة بجامعة أسيوط.

وأشار محمود بخيت أمين عام جامعة أسيوط، فى بيان اليوم الخميس، إلى إن المخصصات المقدمة من الوزارة سوف يوجه منها 15 مليون جنيه، لإستكمال التجهيزات بمركز الإصابات والطوارئ والذى يعد واحداً من المشروعات الجديدة التى تعمل الجامعة على إستكمال تنفيذها.

وأضاف أن باقى المخصصات والتى تبلغ 10مليون جنيه، سوف يتم توجيهها لإستكمال شراء جهاز تشخيص الأورام بالنظائر المشعة، والذى يعد الجهاز الأول من نوعه فى صعيد مصر، والمستخدم فى تشخيص الآورام المتفرقة بين الخبيث والحميد، عن طريق نشاط الخلايا، والذى كان قد تم توفير 10 مليون جنيه سابقة من تكلفته من وزارة التعاون الدولى، وسوف يمثل إضافة هامة لخدمة أمراض الأورام من المترددين على قسم علاج الأورام والطب النووى بمستشفى أسيوط الجامعى.

 


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