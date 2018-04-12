نقيب الصيادين: الصيد فى خليج السويس يعود أول سبتمبر

نقيب الصيادين: الصيد فى خليج السويس يعود أول سبتمبرالخميس، 12 أبريل 2018 01:00 ص
كرى أبو الحسن نقيب الصيادين بالسويس
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قال بكري أبو الحسن، نقيب الصيادين بالسويس، إن هيئة الثروة السمكية أبلغت رسميا الصيادين أن الصيد بخليج السويس لن يعود قبل الأول من شهر سبتمبر القادم.
وأكد بكرى أبو الحسن لـ"اليوم السابع"، أنه يوجد تأكيدات من جميع الجهات المعنية أن الصيد لن يعود سوى فى الأول من سبتمبر وتم إبلاغ أصحاب المراكب والصيادين.
وأشار نقيب الصيادين، أن قرار وقف الصيد مطبق علي مراكب الصيد وأيضا لإنشات النزهة البحرية التي تعمل بخليج السويس.
وفى سياق متصل، أكد أحمد عيد، المتحدث الإعلامى لأصحاب مراكب الصيد، أن أصحاب المراكب رفضوا الحصول على أى تعويضات مالية خاصة بوقف الصيد بالخليج خلال الفترة الماضية، مؤكدا أننا جميعا بجانب الدولة.
يذكر، أن موسم الصيد سنويا ينطلق فى الأول من شهر سبتمبر بخليج السويس والبحر الأحمر.
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