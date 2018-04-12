نائب رئيس جامعة الإسكندرية: زرعنا 100 عملية نخاع منذ 2014







الإسكندرية- هناء أبو العز

قال الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، إن جامعة الإسكندرية أنشأت المجلس الطبى من أجل تكامل الجهود فى مجال الرعاية الصحية والبحث العلمى والتعليم الطبى.

وأضاف أن الجامعة أنشأت وحدة أمراض الدم فى عام 2010 بكلية الطب بطاقة 55 سريرا، ووحدة جديدة لزراعة نخاع العظام فى عام 2014 بالتعاون مع الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة الأسبق وفريقه العلمى، كما بلغ عدد عمليات زراعة النخاع حوالى 100 عملية بمعدل نجاح يصل إلى 90% متماشياً مع المعدل العالمى.

وقال مختار فى كلمته على هامش افتتاحه المؤتمر السنوى الدولى الثالث لأمراض الدم والنخاع بالإسكندرية الذى تنظمه الجمعية المصرية لأورام الدم وزرع النخاع ومقرها كلية الطب جامعة الإسكندرية، ويستمر لمدة يومين، أن جامعة الإسكندرية بمستشفياتها بها 4500 سرير تخدم 4 محافظات ( الإسكندرية ـ البحيرة ـ مطروح ـ كفر الشيخ ) بما يزيد عن 15 مليون نسمة حيث تم إجراء ما يقرب من 55 ألف عملية ، وعلاج حوالى مليون حالة بالعيادات الخارجية فى عام 2017.

وصرحت الدكتورة منال الصردى، رئيس وحدة زرع النخاع بجامعة الإسكندرية وسكرتير عام المؤتمر، بأن المؤتمر يتضمن إلقاء محاضرات حول الجديد فى تشخيص وعلاج أمراض الدم وزرع النخاع ويشارك فيه أساتذة وعلماء من إسبانيا وإيطاليا والدنمارك، كما يتضمن المؤتمر عرض ومناقشة بعض الحالات الإكلينيكية الصعبة، ويشارك فيه نخبة متميزة من أساتذة وعلماء أمراض الدم من جميع الجامعات المصرية، ويعقد على هامش المؤتمر ورش عمل لتدريب شباب الأطباء على عمليات زرع النخاع بمشاركة أساتذة وخبراء زرع النخاع بمصر لنقل خبراتهم وإعداد كوادر جديدة من الأطباء فى هذا التخصص الطبى الهام.