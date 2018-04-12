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ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الخميس، 12 أبريل 2018 12:22 م
ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة سفينة حاويات


دمياط ــ عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 7 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة، بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول . 

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها مغادرة 66 سيارة نقل محملة بـ 2880 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 137112 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا  .

كما شملت حركة الصادر من الميناء 10500 طن يوريا و3000 طن فوسفات و1300 طن رمل و1300 طن مولاس و2770 طن علف بنجر .

 

 


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