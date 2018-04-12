منظمة تونسية تنتقد تعطيل المصادقة على قانون البلديات فى البرلمان







تونس (أ ف ب)

انتقدت منظمة تونسية غير حكومية الخميس، ما قالت إنه "تعطيل" حاصل فى البرلمان فى المصادقة على القانون المنظم لعمل البلديات ووصفته ب "الممنهج والمقصود" قبل اقل من شهر من الانتخابات البلدية.

وقالت رئيسة الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" ليلى الشرايبى، "نعبر عن قلقنا إزاء التعطيل الحاصل فى استكمال المصادقة على مجلة الجماعات المحلية".

ومشروع قانون مجلة الجماعات المحلية يتضمن 392 فصلا ينظم عمل البلديات ويضبط صلاحياتها وتكوين مجالسها وتحديد مواردها وكيفية مراقبتها وتنظيم مشاركة المواطنين والمجتمع المدنى فى اتخاذ القرار.

وتابعت رئيسة جمعية "عتيد" المتخصصة فى مراقبة الانتخابات، خلال مؤتمر صحفى "ننبه من التداعيات السلبية لهذا البطء على العملية الانتخابية ونعتبر ان هذا التعطيل ممنهج ومقصود".