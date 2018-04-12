مصطفى خميس رئيساً لإتحاد طلاب الزراعة بالمنوفية وحسين عبد العال نائبًا له







المنوفية – محمود شاكر

أقامت كلية الزراعة جامعة المنوفية، حفلاً لتنصيب إتحاد الطلاب بحضور الدكتور عادل البلتاجي عميد الكلية، والدكتور حسين أبو السعد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة درية خيرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومجلس إتحاد طلاب الجامعة، برئاسة الطالب راغب مجدى رئيس الإتحاد ونائبه الطالب محمد الدجوي وطلاب وطالبات الكلية.

وشهد الحفل تنصيب الطالب مصطفى خميس رئيساً لإتحاد طلاب كلية الزراعية، وتنصيب الطالب حسين عبد العال نائبًا له.