مصادرة حلاوة طحينية مقلدة ومنظفات صناعية وإسطوانات بوتاجاز مدعم بالغربية







الغربية – عادل ضرة

نفذت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العقيد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة، لأحكام الرقابة على الأسواق، وضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية غير صالحه للاستهلاك الآدمى، وأسفرت الحمله عن ضبط حلاوة طحينية بعلامة تجارية مقلدة، وإسطوانات بوتجاز مدعمة، ومنظفات صناعية منتهية الصلاحية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بورود شكوى للإدارة من "محمد سعيد العريف" 35 سنة مقيم عزبة القدرى مركز كفر شكر بالقليوبية، وكيلا عن شركة البوادى للمواد الغذائية، بقيام المسئولين عن شركة التوحيد لتصنيع الحلاوة الطحينية، بتقليد النموذج التجارى الخاص بمنتج الشركة، الحاصلة على حقوق الملكية لتلك العلامة التجارية وبيعها للجمهور، وبالتفتيش تم ضبط 210 عبوة حلاوة طحينية و3 آلاف استيكر وعبوات فارغة، وتم تحرير المحضر رقم 312 جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا.

كما تم ضبط "كريم هلال الجمال" 34 سنة موزع غاز بدون تصريح من الجهات المختصة، مقيم عزبة الناموس مركز سمنود، وبحوزته 20 أسطوانة بوتاجاز مدعمة فى المحضر 11901جنح مركز سمنود.

كما تم المرور على محل "توفيق محمد يونس" 48 سنة صاحب محل بقالة بشارع الفاتح أول طنطا، وبحوزته 24عبوة منظفات صناعية منتهية الصلاحية، غير صالحه للاستهلاك، تحرر المحضر 513 جنح أمن دولة طوارئ قسم أول طنطا، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.