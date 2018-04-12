مسئولون أمريكيون: حصلنا على عينات من بول ودم لضحايا هجوم دوما وتأكد وجود كلور

مسئولون أمريكيون: حصلنا على عينات من بول ودم لضحايا هجوم دوما وتأكد وجود كلورالخميس، 12 أبريل 2018 07:28 م
دوما هجوم الكيماوى
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أعلن مسئولون أمريكيون، اليوم الخميس، إنهم حصلوا على عينات من بول ودم ضحايا الهجوم فى سوريا وأكدوا وجود الكلور وغاز الأعصاب.
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