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الخميس، 12 أبريل 2018 07:27 م
خالد صلاح
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مسئولون أمريكيون: حصلنا على عينات من بول ودم لضحايا هجوم دوما وتأكد وجود كلور

الخميس، 12 أبريل 2018 07:28 م
مسئولون أمريكيون: حصلنا على عينات من بول ودم لضحايا هجوم دوما وتأكد وجود كلور دوما هجوم الكيماوى


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أعلن مسئولون أمريكيون، اليوم الخميس، إنهم حصلوا على عينات من بول ودم ضحايا الهجوم فى سوريا وأكدوا وجود الكلور وغاز الأعصاب. 
 

 


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