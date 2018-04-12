مسؤول إيرانى يعرب عن أمله فى تحرير إدلب السورية قريبا جدا

مسؤول إيرانى يعرب عن أمله فى تحرير إدلب السورية قريبا جداالخميس، 12 أبريل 2018 01:57 م
الاسد وعلى اكبر والايتى
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قال على أكبر ولايتى كبير مستشارى الزعيم الأعلى الإيرانى، اليوم الخميس، إنه يأمل أن يقوم الجيش السورى وحلفاؤه بطرد القوات الأمريكية من شرق سوريا وانتزاع السيطرة على إدلب فى شمال غرب البلاد من قبضة مقاتلي المعارضة.
وأضاف ولايتى في مؤتمر صحفي بدمشق "إدلب مدينة سورية مهمة ونحن نأمل بأن تتحرر في القريب العاجل بهمة سوريا ومناضليها. وكذلك شرق الفرات منطقة مهمة للغاية كذلك يحدونا الأمل أن يتم اتخاذ خطوات شاسعة ومهمة فيما بعد في سبيل تحرير هذه المنطقة وطرد الأمريكيين المحتلين من هذه المنطقة".
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