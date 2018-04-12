مرور الإسماعيلية يحرر 1428 مخالفة متنوعة فى حملة موسعة بالمحافظة







الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة المرور ومباحث المرور بالمحافظة، حملة مرورية وأمنية موسعة، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين، مدير الأمن، بإعادة الانضباط المرورى.

وأسفرت مجهودات الحملة التى ترأسها العميد حمدى عبد النبى، مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار، رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1428 مخالفة مرورية متنوع، شملت: 375 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125"، و59 مخالفة إزالة ملصقات، و63 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز 15 سيارة، إضافة إلى 151 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و45 مخالفة تحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 37 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، وسحب 39 رخصة لمخالفة البيئة، و108 مخالفات تجاوز سرعة "رادار"، وسحب 42 رخصة لمخالفة خط السير، و42 مخالفة عدم تشميع الحمولة، و40 مخالفة عدم صلاحية الأنوار، وسحب 203 رُخص بسبب السير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 60 دراجة نارية و"توك توك" بدون لوحات معدنية فى نطاق المحافظة، و52 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و45 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و52 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابات المختصة لاتخاذ اللازم.