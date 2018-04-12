محافظ سوهاج ينعى الشاعر عبد الناصر علام بعد صراع مع المرض







سوهاج – عمرو خلف

نعى الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج والقيادات التنفيذية والأمنية الشاعر عبد الناصر علام ابن نجع حمادى بمحافظة قنا بمزيد من الحزن والأسي والذى توفى مساء اليوم بمستشفى سوهاج الجامعى بعد صراع مع المرض.

ويتقدم المحافظ بخالص العزاء لأسرة الشاعر وشعراء مصرَ، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

والشاعر عبدالناصر علام 52سنة احد شعراء العامية ، ومن مواليد نجع حمادى بمحافظة قنا، صدرت له عدة دواوين شعرية , وفاز بجائزة الشعر من المجلس الأعلي للثقافة عام 2001، والمركز الأول في شعر العامية على مستوي الجمهورية عام 2001/ 2002، وصدر له عدة دواوين منها "انزفني"، "ودلوقتي أقدر"، وعيال أخرى، ودق القلب، وروحك تنط لتحت، ولسه هاتتحمل هزايم، و"ياللا تعالوا".

يذكر أن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، منذ عام قد استجاب لطلب من الشاعر لتلقى علاجه بمعهد الأورام بسوهاج وكلف مسئولى الصحة بمتابعة الحالة الصحية للشاعر، وتسهيل إجراءات تلقيه العلاج ، وقد قام المحافظ بزيارة الشاعر عندما كان يتلقى علاجه بمعهد الأورام بسوهاج.