محافظ سوهاج : مشروعات مياه الشرب ببرنامج البنك الدولى تبلغ 473.7 مليون جنيه







سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ان الدولة تسير بخطى ثابتة لتحقيق مصلحة المواطنين وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات وأن مشروع قرض البنك الدولي هو قصة نجاح للدولة المصرية والتعاون بين وزاراتها المعنية ، وأن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المدرجة ضمن برنامج البنك الدولى للتنمية المحلية تقدر بحوالى 473.7 مليون جنيه منها 48.3 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب ، ومبلغ 425.4 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحى.

وأضاف المحافظ فى بيان له ، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع بتنمية محافظات الصعيد والارتقاء بمستوى معيشة سكانها وتيسير تقديم الخدمات التنموية لهم وتوفير فرص العمل ، وبحضور اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية تم اليوم توقيع اتفاقية إطارية بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكل من محافظة سوهاج ، ومحافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان لتنفيذ خطة المرحلة الأولى لعام 2018 ، والتي تضم مشروعات تستحوذ على أكثر من 50% من موازنة تلك المرحلة.

وقد شهد مراسم توقيع الاتفاقية المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرف والصرف الصحي والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية وفريق عمل البرنامج بالوزارة وقيادات وزارة التنمية المحلية ومحافظتي سوهاج وقنا وعدد من ممثلي وزارات التجارة والصناعة والتخطيط والمالية والتعاون الدولي.