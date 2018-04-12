محافظ بورسعيد ميكنة مراكز التطوير التكنووجى لسرعة تأدية الخدمة للمواطنين

محافظ بورسعيد ميكنة مراكز التطوير التكنووجى لسرعة تأدية الخدمة للمواطنينالخميس، 12 أبريل 2018 03:23 م
اجتماع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الخميس، مع العاملين بمراكز التطوير التكنولوجى، ومدخلى البيانات بالأحياء، بحضور المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء، لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة.
وأشار المحافظ، خلال الإجتماع، إلى أن الهدف الأساسى من تطوير مراكز التطوير التكنولوجى بالأحياء، وميكنتها هو سرعة تأدية الخدمة للمواطنين بصورة لائقة، وانجازها فى أقصر وقت ممكن، مؤكدا على أن المحافظة تعد من المحافظات التى تقوم بتطبيق، تلك المنظومة كمرحلة أولى، بالتعاون مع وزارة الدولة التخطيط والتنمية الإدارية.
وشدد محافظ بورسعيد على حسن معاملة المواطنين، وتلبية كافة رغباتهم عند التقدم للحصول على الخدمة، وكذلك وضع أسلوب عمل منظم وتوزيع الأدوار لتقديم خدمة متميزة للمواطن.
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