محافظ بنى سويف: ارتفاع قيمة قروض مشروعك بالمحافظة لـ300 مليون جنيه







بنى سويف : هانى فتحى

قال المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، إن إجمالى القروض المقدمة فى المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) ارتفعت إلى 300 مليون جنيه.

وأضاف محافظ بنى سويف فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه 6712 مواطن بالمحافظة تقدموا بطلبات للحصول على قروض مشروعك بقيمة 324 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم الموافقة على مشروعات بقيمة 300 مليون جنيه وفرت نحو 7 آلاف فرصة عمل.

وأشار إلى أن المشروعات التى تمت الموافقة عليها شملت 74% منها مشروعات تجارية و13% مشروعات خدمية، 7% مشروعات صناعية، 6% مشروعات زراعية، مؤكدا أن مركز بنى سويف كان الأكثر فى قيمة المشروعات بنسبة 30%، واهناسيا الأقل بنسبة 5%.