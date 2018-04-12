محافظ بنى سويف: ارتفاع قيمة قروض مشروعك بالمحافظة لـ300 مليون جنيه

محافظ بنى سويف: ارتفاع قيمة قروض مشروعك بالمحافظة لـ300 مليون جنيهالخميس، 12 أبريل 2018 09:14 ص
المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف
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قال المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، إن إجمالى القروض المقدمة فى المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) ارتفعت إلى 300 مليون جنيه.
وأضاف محافظ بنى سويف فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه 6712 مواطن بالمحافظة تقدموا بطلبات للحصول على قروض مشروعك بقيمة 324 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم الموافقة على مشروعات بقيمة 300 مليون جنيه وفرت نحو 7 آلاف فرصة عمل.
وأشار إلى أن المشروعات التى تمت الموافقة عليها شملت 74% منها مشروعات تجارية و13% مشروعات خدمية، 7% مشروعات صناعية، 6% مشروعات زراعية، مؤكدا أن مركز بنى سويف كان الأكثر فى قيمة المشروعات بنسبة 30%، واهناسيا الأقل بنسبة 5%.
الجدير بالذكر أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بالمحافظة، أطلقته وزارة التنمية المحلية فى منتصف 2015 والذى يهدف لخلق فرص عمل وتشغيل المواطنين "لغير الموظفين" وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها بأنواعها من خلال الحصول على قروض من البنوك المشاركة فى المشروع وهى بنك مصر، بنك القاهرة، البنك الأهلى المصرى، البنك الزراعى المصرى، بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية.
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