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الخميس، 12 أبريل 2018 01:17 م
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محافظ السويس يتخفى داخل ميكروباص ويكرم سائق لمعاملته الطيبة مع الركاب

الخميس، 12 أبريل 2018 01:09 م
محافظ السويس يتخفى داخل ميكروباص ويكرم سائق لمعاملته الطيبة مع الركاب المحافظ يكرم السائق


السويس - سيد نون
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كرم اللواء أحمد حامد محافظ السويس المواطن خالد غريب العبد سائق سيارة ميكروباص بخط الموشى - السويس بعد قيام المحافظ بالبحث عن السائق والإصرار على إحضاره إلى مبنى المحافظة وتكريمه أمام الجميع بقاعة الاجتماعات الرئيسية، بسبب معاملة السائق المحترمة للركاب الذين يستقلون سيارته وهو ما شاهده المحافظ بنفسه من خلال تواجده داخل سيارة ميكروباص.

قصة محافظ السويس مع سائق السيارة كانت بدايتها قيام المحافظ بالتحرك من استراحته بمدينة بورتو فيق بالسويس بدون حراسة وترك سيارته بوسط المدينة مرتديا نظارة شمس تخفى أجزاء من ملامحه ثم صعد الى سيارة ميكروباص تسير فى خط ميكروباص السويس- الموشى من اجل الاطمئنان على حركة السير بالشوارع على الطبيعة والتعرف على ما يحدث بالمحافظة بدون حراسه أو مسئولين.

وخلال تواجد المحافظ بالسيارة الميكروباص لاحظ أن السائق يتعامل مع ركاب السيارة بطريقة محترمة وراقيه للغاية ولديه حرص كبير على وجود علاقه طيبه جيدة مع المواطنين المتواجدين معه بالسيارة، وبعد مشاهدة المحافظ ما يحدث دون أن يعرفه السائق قام المحافظ بالنظر جيدا للسائق للتعرف على ملامحه من أجل التعرف عليه قبل مغادرة السيارة، ورفض تعريف نفسه وشخصيته للسائق.

محافظ السويس اللواء أحمد حامد يقوم حسب تأكيد مصادر مطلعة بالمحافظة بالقيام بجولات فى الشوارع بالمحافظة بمفرده، ورفض المحافظ التحدث لوسائل الاعلام عن طبيعة الجولات واوقاتها التى يقوم بها.

وأكد مسئول بمبنى المحافظة، انه بعد وصول المحافظ الى مكتبه بالمحافظة كشف عن اوصاف السائق وطلب احضاره لتكريمه ليكون مثل لكل سائق ملتزم يراعى حسن التعامل مع الجميع.

وقال خالد غريب العبد سائق سيارة ميكروباص بعد تكريمه، اننى الحقيقة لم أكن اعرف ان المتواجد بسيارتى هو محافظ السويس، وعندما شاهدته يتحرك من السيارة كل ما جاء فى خاطرى اننى سمعت الصوت من قبل وانه اكيد شخصيه معروفة ولم اتخيل انه المحافظ.

وأكد السائق: اننى احترم جميع المواطنين الذين يتواجدون بالسيارة خلال العمل وهذا واجبى واشكر محافظ السويس على ما قام به معي، وبالفعل إحساس جميل بداخلى بعد كل ما حدث، خاصة اننى لم أتوقع من قبل تكريمى فى مكتب المحافظ.


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