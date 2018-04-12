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محافظة بورسعيد تحذر أصحاب المزارع السمكية المخالفة بسهل الطينة

الخميس، 12 أبريل 2018 05:39 م
محافظة بورسعيد تحذر أصحاب المزارع السمكية المخالفة بسهل الطينة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد


بورسعيد - محمد عزام
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طالبت محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، أصحاب الأراضى التى تم استغلالها بالمخالفة فى نشاط الاستزراع السمكى بدلاً من النباتى بمنطقة سهل الطينة ببورسعيد بضرورة إيقاف الاستزراع السمكى وتجفيف الأرض تمهيداً لتحويلها للاستزراع النباتى وفقاً للضوابط التى تم التعاقد بموجبها على أن يتم التحول لزراعة الارز لدورة واحدة فقط بحد أقصى 15 يونيو 2018.

كما أكدت المحافظة فى بيان لها أصدرته اليوم الخميس، أنه سيتم المرور على المساحات المخالفة بمنطقة سهل الطينة بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو المقبل للتأكيد من تمام التحول لزراعة الأرز لدورة واحدة من عدمه، ومن يثبت استمرار تواجد الاستزراع السمكى بأرضه تتم الإزالة بالقوة الجبرية وفقاً لقرار وزير الزراعة رقم 1154 لسنــــة 2016 .

وأوضح البيان، أنه تم اتخاذ تلك القرارات بناء على المؤتمر الذى تم برئاسة المهندس مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بخصوص منطقة سهل الطينة زمام محافظة بورسعيد ( 50 ألف فدان ) والموقف الحالى لها والمتضمن الاستغلال بالمخالفة لمساحة حوالى 16 ألف فدان كاستزراع سمكى بدلا من الاستزراع النباتى .

كما أشار البيان إلى أنه تم اتخاذ القرارات السالف ذكرها مراعاة للبعد الاجتماعى والاقتصادى للمتعاملين على هذه المساحات ورغبة من الدولة فى التيسير على الراغبين فى إنهاء المخالفة والتحول من الاستزراع السمكى إلى الاستزراع النباتى.


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