video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 أبريل 2018 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مؤتمر بيت المقدس: القدس عاصمة فلسطين الأبدية وزيارتها واجبة

الخميس، 12 أبريل 2018 04:37 م
مؤتمر بيت المقدس: القدس عاصمة فلسطين الأبدية وزيارتها واجبة القدس


أ ش أ
إضافة تعليق

أقر البيان الختامى لمؤتمر بيت المقدس الإسلامى الدولى التاسع، الذى انعقد فى مدينة رام الله، أن مدينة القدس المحتلة هى عاصمة فلسطين الأبدية، وزيارتها واجبة على كل مسلم يستطيع فعل ذلك.

وجدد البيان الذى تلاه وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف دعيس، فى ختام أعماله التى استمرت لمدة يومين، رفضه لإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأخير بشأن القدس، مؤكدا أن القدس الشرقية هى عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد على ضرورة نشر تعريف بالمسجد الأقصى، باللغتين العربية والإنجليزية، أو أية لغات أخرى، بحيث يتم ذلك من خلال التنسيق بين وزارتى الأوقاف والخارجية، والجهات ذات العلاقة، ونشره على المواقع الرسمية الإلكترونية، وحث الجامعات على تدريس مادة تتعلق بالقدس ومساق يسمى "القدس".

ودعا البيان إلى ضرورة الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى، معلنا دعمه للجهود المبذولة لإتمام المصالحة والوحدة الوطنية لتحقيق طموحات شعبنا.

واعتمد البيان كلمة الرئيس محمود عباس خلال المؤتمر، كوثيقة من وثائق المؤتمر التاريخية، وموجبة بالعمل على أساسها ووفقها، واعتبارها برنامج عمل واجب التطبيق، مثمنا فى الوقت ذاته دوره فى رعاية المؤتمر ودعمه.

وأعلن البيان الختامى أن الشخصيات التى حرمها الاحتلال من الدخول إلى فلسطين مدعوة لحضور المؤتمر العاشر لشد الرحال إلى القدس والمسجد الأقصى المبارك، وكافة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، داعيا العلماء والدعاة إلى حث المسلمين على ذلك، باعتباره فضيلة دينية وضرورة سياسية، من أجل حماية القدس وكافة الأماكن المقدسة فى فلسطين.

وأشار البيان إلى ضرورة توجيه الدعوة إلى القمة العربية التى ستنعقد بعد أيام فى المملكة العربية السعودية، لاتخاذ موقف حازم لدعم مواقف الرئيس محمود عباس فى مبادرته السياسية، والضغط على المجتمع الدولى لتحمل مسؤولياته، وتقديم الدعم اللازم للقدس الشريف والأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وثمن البيان موقف كافة الجهات والدول والمنظمات المشاركة والشريكة لاسيما المملكة الأردنية الهاشمية، على تسهيل دخول زوار القدس ورعايتهم فيها، وكذلك الدور الهام للباحثين والأكاديميين المشاركين فى المؤتمر من خارج فلسطين وداخلها.

كما ثمن البيان الختامى دور ضيوف فلسطين القادمين إليها من كل دول العالم فى القارات الست، والذين منع الاحتلال حضورهم، لتعزيز التضامن والالتفاف الدولى حول قضيتنا الوطنية العادلة، مطالبا بتوسيع هذا الدعم والمساندة كى نتمكن من القيام بمسؤولياتنا الكاملة فى نصرة القدس وحمايتها ومواجهة المخاطر المحدقة بها.

وأعلن البيان الختامى قبول التوصيات وأوراق العمل التى قدمت فى المؤتمر لتكون ضمن كتاب وجزء من هذا البيان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إبراهيم نصر الله: مسيحيو فلسطين يتعرضون للتهميش بصورة مزرية لمحو نضالهم

مفتى القدس يحرم تسهيل تمليك القدس وأرض فلسطين للأعداء

"الصحفيين العرب" يعلن إقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلى.. بدء حملة لتجريم التطبيع.. إطلاق تقرير الحريات من فلسطين.. ومؤيد اللامى يؤكد: السكوت العربى غير المبرر أمر خطير

القدس

فلسطين

أخبار عربية

بيت المقدس




لا تفوتك
الصحة: مخزون مصر من "الأنسولين" يكفى احتياجات المرضى لمدة 4 شهور

الصحة: مخزون مصر من "الأنسولين" يكفى احتياجات المرضى لمدة 4 شهور

فى أول زيارة لرئيس برتغالى للقاهرة منذ 25 عاما.. دى سوزا من قصر الاتحادية: مصر أثرت فى تطور البشرية وتمهد الطريق لقيادة العالم.. يؤكد: دراسة الحضارة المصرية من ثوابت التعليم ببلادنا..ويهنئ السيسي بإعادة انتخابه

فى أول زيارة لرئيس برتغالى للقاهرة منذ 25 عاما.. دى سوزا من قصر الاتحادية: مصر أثرت فى تطور البشرية وتمهد الطريق لقيادة العالم.. يؤكد: دراسة الحضارة المصرية من ثوابت التعليم ببلادنا..ويهنئ السيسي بإعادة انتخابه

منتخب مصر يرفع شعار "التراجع مستمر" فى تصنيف الفيفا.. الخسارة أمام البرتغال واليونان تطيح بالفراعنة للمركز الـ46.. تونس تقفز 9 مراكز وتحقق أفضل ترتيب فى تاريخها.. وألمانيا تحتفظ بالصدارة وتراجع السعودية وروسيا

منتخب مصر يرفع شعار "التراجع مستمر" فى تصنيف الفيفا.. الخسارة أمام البرتغال واليونان تطيح بالفراعنة للمركز الـ46.. تونس تقفز 9 مراكز وتحقق أفضل ترتيب فى تاريخها.. وألمانيا تحتفظ بالصدارة وتراجع السعودية وروسيا

60 ملكة جمال يروجن للسياحة من الأهرامات وأبو الهول

60 ملكة جمال يروجن للسياحة من الأهرامات وأبو الهول

سناب شات تستعد لإطلاق الجيل المقبل من نظارتها Spectacles

سناب شات تستعد لإطلاق الجيل المقبل من نظارتها Spectacles

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة