لجنة متابعة الأزمة مع إيران تدين تدخلاتها فى الشئون الداخلية للدول العربية







رسالة الرياض مصطفى عنبر

أدانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدى لتدخلاتها فى الشئون الداخلية للدول العربية، استمرار التدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية.

واستنكرت اللجنة، فى بيان لها اليوم الخميس، بختام اجتماعها على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية للقمة العربية الـ29 التى عقدت فى الرياض برئاسة وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش، التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسئولين الإيرانيين ضد الدول العربية .

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبى وطائفى فى الدول العربية بما فى ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية فى بعض الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار فى المنطقة، يهدد الأمن القومى العربى، الأمر الذى يعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية، وطالبتها بالكف عن ذلك .

وأدانت اللجنة مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية فى الدول العربية بما فى ذلك استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من داخل الأراضى اليمنية على المملكة العربية السعودية، ووصفتها بأنها تمثل خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن 2216 الذى ينص على ضرورة الامتناع عن تسليح الميليشات، مؤكدة على دعمها للإجراءات التى تتخذها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من أجل التصدى لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها .

واستنكرت اللجنة وأدانت التدخلات والأعمال الإيرانية التخريبية والمستمرة في الشئون الداخلية لمملكة البحرين ، وثمنت جهودها في محاربة الإرهاب ، منوهة بتمكن الأجهزة الأمنية في البحرين من إحباط عدد من الأعمال والمخططات الإرهابية والقبض على 116 من العناصر الإرهابية التي تنتمي إلى تنظيم إرهابي عمل الحرس الثوري الإيراني وأذرعه الخارجية ومنها كتائب "عصائب أهل الحق الإرهابية " وحزب الله الإرهابي على تشكيل وتمويل وتدريب عناصره وتزويدهم بالأسلحة والعبوات الناسفة للقيام بسلسلة من الأعمال الإرهابية الخطيرة والإخلال بالأمن والاستقرار وضرب الاقتصاد فى مملكة البحرين.

وفي إطار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية لمملكة البحرين أيضا ، إطلعت اللجنة على التقرير الذي قدمته البحرين حول دور بنك المستقبل الذي تم اغلاقه والمملوك من قبل إيران في دعم وتمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية في مخالفة خطيرة للقوانين والمعاهدات الدولية وبما يعكس استمرار إيران في تمويل ودعم الإرهاب .

وأعربت اللجنة عن قلقها من البرنامج النووي الإيراني بما في ذلك جدية إلتزام إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة "JCPOA" وقدرة هذا الاتفاق على منع إيران من الحصول على السلاح النووي في المستقبل خاصة في ظل سياسات إيران العدائية في المنطقة .

وأكدت اللجنة على ضرورة مراقبة تطورات هذا الملف ، كما أدانت استمرار إيران في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وتزويد الحوثيين بها كما في إطلاق صواريخ إيرانية الصنع والتي استهدفت من خلالها الميليشيات الحوثية مدن وقرى المملكة العربية السعودية بما في ذلك إطلاق سبعة صواريخ باليستية مساء 25 مارس الماضي وكذلك إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية في 11 إبريل الماضي على عدد من المدن السعودية بما في ذلك العاصمة "الرياض" والذي قوبل بإدانة عربية ودولية واسعة .

وشددت اللجنة على أن ذلك يشكل تهديدا جديدا للأمن والاستقرار في المنطقة ، مؤكدة على ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي وعلى ضرورة تطبيق آلية فعالية للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لإلتزاماتها بموجب الاتفاق وعلى أهمية انضمام إيران إلى كافة مواثيق السلامة النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة وما يتضمنه ذلك القرار من تأكيد على حظر إيران لإجراء التجارب الباليستية وتطويرها للصواريخ بعيدة المدى والصواريخ القادرة على حمل رؤس نووية .

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا اليوم الخميس برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة وعضوية مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ومصر وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية اجتماعها الثامن في الرياض على هامش الاجتماعات التحضيرية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الـ29.

وناقشت اللجنة تطورات الأزمة مع إيران ومسار العلاقات العربية مع إيران وسبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية ، وأطلعت اللجنة في هذا الشأن على التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية وكذلك الرصد الذي قامت به حول أبرز التصريحات السلبية للمسئولين الإيرانيين تجاه الدول العربية.