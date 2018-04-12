فيديو وصور.. الجزائريون يشيعون جثامين ضحايا الطائرة العسكرية المنكوبة

فيديو وصور.. الجزائريون يشيعون جثامين ضحايا الطائرة العسكرية المنكوبةالخميس، 12 أبريل 2018 09:25 م
تشييع جثمان ضحايا الطائرة العسكرية الجزائرية
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شيع مئات الجزائريون اليوم الخميس، جثامين ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية أمس الأربعاء، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز
وشهدت الجزائر اليوم الخميس حدادا وطنيا غداة اسوأ كارثة جوية فى تاريخها تمثلت فى تحطم طائرة عسكرية أسفر عن 257 قتيلا ولا تزال أسبابه مجهولة حتى الآن.
وأعلن الاربعاء الحداد الوطنى لثلاثة أيام على الضحايا وهم عشرة من أفراد الطاقم و247 راكبا معظمهم عسكريون وعائلاتهم كانوا عائدين إلى ثكنتهم فى أقصى جنوب البلاد.
وفى الجزائر العاصمة، نكست اليوم الإعلام الخضراء والبيضاء التى تتوسطها نجمة وهلال حمراوان على المبانى وفى الساحات العامة وكذلك على العديد من مبانى السفارات الأجنبية.
جانب من تشييع الجثمان
تشييع جثمان ضحايا الطائره العسكريه
جانب من تشييع جثمان ضحايا الطائرة
جزائريون يشيعون جثمان ضحايا الطائرة
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