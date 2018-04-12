فيديو.. السفير البريطانى بالقاهرة يزور جمعية "دنيتنا" للمكفوفين بالإسكندرية







كتبت – شرويت ماهر

زار السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن، اليوم الخميس، جمعية دنيتنا للمكفوفين بالإسكندرية، للتعرف على جهود الجمعية.

ونشر جون كاسن فيديو للزيارة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" وعلق عليه قائلا :"زرت جمعية دنيتنا للمكفوفين بالإسكندرية، واتعرفت على جهود الجمعية لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع، وقابلت هناك غادة عاطف تفتكروا غادة علمتنى إيه؟".