فيديو.. السفير البريطانى بالقاهرة يزور جمعية "دنيتنا" للمكفوفين بالإسكندرية

فيديو.. السفير البريطانى بالقاهرة يزور جمعية "دنيتنا" للمكفوفين بالإسكندريةالخميس، 12 أبريل 2018 01:53 م
جون كاسن سفير بريطانيا
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زار السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن، اليوم الخميس، جمعية دنيتنا للمكفوفين بالإسكندرية، للتعرف على جهود الجمعية.
ونشر جون كاسن فيديو للزيارة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" وعلق عليه قائلا :"زرت جمعية دنيتنا للمكفوفين بالإسكندرية، واتعرفت على جهود الجمعية لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع، وقابلت هناك غادة عاطف تفتكروا غادة علمتنى إيه؟".
زرت جمعية دنيتنا للمكفوفين بالأسكندرية، واتعرفت على جهود الجمعية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وقابلت هناك غادة عاطف .. تفتكروا غادة علمتني ايه؟ #زي_زيك #منورة_باهلها pic.twitter.com/zIbSZgqflA— British Amb in Egypt (@FCOJohnCasson) April 12, 2018
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