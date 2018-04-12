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الخميس، 12 أبريل 2018 01:21 م
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فريق طبي يجرى جراحة خطيرة لمواطن يعانى انسداد الشريان الأورطي بالقليوبية

الخميس، 12 أبريل 2018 01:16 م
فريق طبي يجرى جراحة خطيرة لمواطن يعانى انسداد الشريان الأورطي بالقليوبية عملية جراحية


القليوبية نيفين طه
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نجح فريق طبي بمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة  تحت إشراف  الدكتور علي حجازي رئيس الهيئة والدكتور جمال حجاج رئيس فرع القليوبية في إجراء جراحة خطيرة لمواطن ،يبلغ من العمر 55 عاما بعد معاناته من انسداد بالشريان الأورطى الصدري والبطني .

تكون الفريق الطبي من الدكتور أحمد خيري استشاري الأوعية بالمستشفى والأستاذ بجامعة بنها والدكتور هشام عطية أخصائي جراحة الأوعية بالمستشفى ،إلى جانب طاقم التخدير والتمريض .

وقال  الدكتور أحمد حجاج مدير عام المستشفى  في تصريح  له إن المريض كان يعاني من ارتفاع مزمن بضغط الدم وآلام حادة بالصدر ،وتم التشخيص بأنها ذبحة صدرية ،ولكن بالعرض على جراحة الأوعية الدموية ،لأخذ الرأي جاء التشخيص بأن  الحالة تتطلب إجراء زرع شريان صناعي ما بين الشريان السباتي الأيسر و شريان ما تحت الترقوة .

وأشار "حجاج " إلى أن الجراحة استغرقت  أكثر من 3 ساعات ،بعد تحضير الحالة بوحدة الرعاية قبل العملية  الجراحية ،مؤكدًا أن المريض بحالة جيدة ويتماثل للشفاء من الجراحة .

 

 


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