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الخميس، 12 أبريل 2018 01:18 م
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غدا .. مرسى علم تستضيف ملكات جمال السياحة والبيئة لمدة أسبوع

الخميس، 12 أبريل 2018 01:12 م
غدا .. مرسى علم تستضيف ملكات جمال السياحة والبيئة لمدة أسبوع ملكات الجمال


البحر الأحمر - عماد عرفة
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تستضيف مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، غدًا الجمعة، المشاركات فى مسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة لعام 2018 والذى يبلغ عددهم 83 دولة من مختلف أنحاء العالم، وذلك لمدة أسبوع .

يذكر أن تشرف على تنظيم مسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة لعام 2018، وتقام تحت رعاية وزارتى السياحة والثقافة وهيئة الأمم المتحدة، حيث يمثل هذا الحدث ترويجا ضخما للمقصد السياحى المصرى، من خلال تغطية إعلامية واسعة من ممثلى الفضائيات وأجهزة الإعلام المختلفة بالدول المشاركة.

من جانبه أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أن تنظيم مثل تلك الفعاليات يمثل رسالة طمأنة كبرى للعالم ولكافة الأسواق السياحية حول أهمية المقصد السياحى المصرى بصفة عامة ومرسى علم بصفة خاصة.

وأوضح فى بيان له، أن إستخدام المشاهير فى الترويج السياحى لمصر من الآليات الفعالة، والتى لها صدى كبير على المستوى الجماهيرى دوليا ومحليا.

 


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