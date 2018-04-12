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الخميس، 12 أبريل 2018 02:53 م
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غدا.. ضعف المياه 14ساعة عن مدينة المحلة لربط الخط 24بوصة الجديد

الخميس، 12 أبريل 2018 02:25 م
غدا.. ضعف المياه 14ساعة عن مدينة المحلة لربط الخط 24بوصة الجديد انقطاع المياه -ارشيفيه


الغربية – مصطفى عادل
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أعلنت شركة مياه الشرف والصرف الصحي بمحافظة الغربية، عن ضعف  المياه بمدينة المحلة بنطاق حي أول وثان غدا الجمعة من الساعة السادسة مساءً وحتى التاسعة صباح السبت وذلك لربط الخط 24بوصة الجديد بميدان الشون والعباسي القديم.

وطالبت الشركة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

 

 

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