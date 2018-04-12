غدا.. انطلاق انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين بنادى المهندسين بأسيوط







أسيوط - محمود عجمى

تنطلق صباح غدًا الجمعة، انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، بنادى المهندسين بأسيوط.

وأوضح عبد الحكيم عبد الرحيم مدير نقابة المهندسين بأسيوط، أن النقابة ستفتح غدًا أبواب ناديها فى السابعة صباحًا لاستقبال القضاة والمشرفين على الانتخابات، حيث تم تجهيز لجنتى التصويت بقاعة النقابة، وتوفير المقاعد اللازمة للناخبين، بالإضافة إلى فتح قاعة كبار الزوار لأعضاء مجلس النقابة والناخبين، كما يتواجد بكل لجنة قاضٍ واثنين من الأطباء البيطريين وإدارى، على أن تبدأ الانتخابات فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً، ويتم فرز أصوات الناخبين فور غلق باب الاقتراع بالانتخابات، نافيًا أن تؤثر تلك الانتخابات على تواجد المهندسين وأسرهم بنادى النقابة.

وأضاف الدكتور صلاح الدين محمد إبراهيم، نقيب الأطباء البيطريين بأسيوط، ورئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة، أن الانتخابات تشهد منافسة قوية بين المرشحين، حيث تجرى الانتخابات على 3 مقاعد على مستوى الجمهورية فوق 15 عامًا، و3 مقاعد على مستوى الجمهورية أقل من 15 عامًا، ومقعد منطقة القاهرة والجيزة فوق 15 عامًا، ومقعد منطقة وسط الدلتا أكثر من 15 عامًا، على إلا يكون من كفر الشيخ، ومقعد غرب الدلتا أكثر من 15 سنة، على إلا يكون من الإسكندرية، ومقعد شرق الدلتا فوق 15 سنة، على إلا يكون من الإسماعيلية، ومقعد شمال الوجه القبلى أقل من 15 سنة، على إلا يكون من الفيوم، ومقعد جنوب الوجه القبلى، فوق 15 سنة، على إلا يكون من سوهاج"، أما مقاعد النقابة الفرعية بمحافظة قنا، فهى: "رئيس النقابة الفرعية على أن يكون مضى على قيده 15 عامًا، وعضوان فوق سن 15 عامًا، وعضوان تحت سن 15 عامًا".



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