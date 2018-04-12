عزبة سملا بالغربية تودع شهيد الوطن محمد إبراهيم بالزغاريدالخميس، 12 أبريل 2018 07:14 م
عزبة سملا بالغربية تودع شهيد الوطن محمد إبراهيم بالزغاريد
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شيعت منذ قليل، جنازة الشهيد مجند محمد إبراهيم التابع لقوة مديرية أمن شمال سيناء، الذى استشهد فى حادث إرهابى بشمال سيناء، وسط إعداد غفيرة من أهالى قرية سملا، وبحضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، وطارق حسونة مدير أمن الغربية وجمع من القيادات السياسية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب، وعلى رأسهم حمادة القط وخالد مصباح، حيث خرجت الزغاريد من البيوت أثناء نقل الجثمان إلى مثواه الأخير.
ومن جانبه، أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أنه سيتم إطلاق اسم الشهيد على مدرسة سملا الابتدائية ورصف الطريق المؤدى من عزبة سملا إلى قرية سملا، كما حملت أسرة الشهيد ابنته "دارين" وطالبوا بالقصاص العاجل من الإرهابيين.
وقال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية إن الشهداء وسام وفخر وشرف لكل أبناء الغربية ولكل المصريين وأننا على استعداد تام لتقديم أرواحنا فداء للوطن، كما أكد على أن مكتبه مفتوح فى أى وقت لأسرة الشهيد.
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