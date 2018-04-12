طلاب برنامج جيولوجيا البترول بعلوم الإسكندرية يزورون حقول بترول بالصحراء الغربية

الإسكندرية- هناء أبو العز

نظم برنامج جيولوجيا البترول بعلوم الإسكندرية بالتعاون مع إدارة شركة خالدة للبترول زيارة ميدانية للحقول البترولية للشركة فى الفترة لمدة أسبوع وذلك ضمن البرنامج التدريبى لطلاب البرنامج للمستويين الثالث والرابع البالغ عددهم (22) طالبًا.

وتابع الطلاب خلال برنامج الزيارة التدريب ومتابعة عمليات الحفر على إحدى الحفارات للشركة بحقل "هيرونيفر" للبترول، وزيارة وحدة تسجيلات الطفلة والتدريب على القياسات المختلفة بالوحدة والتعرف على العينات بأنواعها المختلفة والتى يتم إستخراجها أثناء عمليات الحفر .

كما زار الطلاب وحدة معالجة الغازات ووحدة معالجة الزيت التابعة لحقول الشركة وبيت العينات الإسطوانية والتعرف على الأنواع المختلفة من العينات الإسطوانية التى تم إستخراجها من حفر الآبار المختلفة للشركة، وفى مشهد غير مسبوق شاهد الطلاب المسح السيزمـــى ثلاثـــى الأبعاد بأحــــدث الطــــرق المستخدمــــة عالمـياً High Density Broad Band 3D Seismic بحقل كلابشة. كما حضر الطلاب عدد من المحاضرات النظرية والتى ألقاها العديد من المتخصصين بحقول الشركة فى مجال الاستكشاف البترولى والحفر.















