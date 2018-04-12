video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 أبريل 2018 10:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب برنامج جيولوجيا البترول بعلوم الإسكندرية يزورون حقول بترول بالصحراء الغربية

الخميس، 12 أبريل 2018 10:19 م
طلاب برنامج جيولوجيا البترول بعلوم الإسكندرية يزورون حقول بترول بالصحراء الغربية


الإسكندرية- هناء أبو العز
إضافة تعليق

نظم برنامج جيولوجيا البترول بعلوم الإسكندرية بالتعاون مع إدارة شركة خالدة للبترول زيارة ميدانية للحقول البترولية للشركة فى الفترة لمدة أسبوع وذلك ضمن البرنامج التدريبى لطلاب البرنامج للمستويين الثالث والرابع البالغ عددهم (22) طالبًا.

وتابع الطلاب خلال برنامج الزيارة التدريب ومتابعة عمليات الحفر على إحدى الحفارات للشركة بحقل "هيرونيفر" للبترول، وزيارة وحدة تسجيلات الطفلة والتدريب على القياسات المختلفة بالوحدة والتعرف على العينات بأنواعها المختلفة والتى يتم إستخراجها أثناء عمليات الحفر .

كما زار الطلاب وحدة معالجة الغازات ووحدة معالجة الزيت التابعة لحقول الشركة وبيت العينات الإسطوانية والتعرف على الأنواع المختلفة من العينات الإسطوانية التى تم إستخراجها من حفر الآبار المختلفة للشركة، وفى مشهد غير مسبوق شاهد الطلاب المسح السيزمـــى ثلاثـــى الأبعاد بأحــــدث الطــــرق المستخدمــــة عالمـياً High Density Broad Band 3D Seismic بحقل كلابشة. كما حضر الطلاب عدد من المحاضرات النظرية والتى ألقاها العديد من المتخصصين بحقول الشركة فى مجال الاستكشاف البترولى والحفر.


 

 


 

 


 

 


 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ جنوب سيناء يلتقى رئيس شركة بترول بلاعيم

اخبار المحافظات

جولوجيا

حقول بترول

جامعه الاسكندريه




لا تفوتك
الصحة: مخزون مصر من "الأنسولين" يكفى احتياجات المرضى لمدة 4 شهور

الصحة: مخزون مصر من "الأنسولين" يكفى احتياجات المرضى لمدة 4 شهور

فى أول زيارة لرئيس برتغالى للقاهرة منذ 25 عاما.. دى سوزا من قصر الاتحادية: مصر أثرت فى تطور البشرية وتمهد الطريق لقيادة العالم.. يؤكد: دراسة الحضارة المصرية من ثوابت التعليم ببلادنا..ويهنئ السيسي بإعادة انتخابه

فى أول زيارة لرئيس برتغالى للقاهرة منذ 25 عاما.. دى سوزا من قصر الاتحادية: مصر أثرت فى تطور البشرية وتمهد الطريق لقيادة العالم.. يؤكد: دراسة الحضارة المصرية من ثوابت التعليم ببلادنا..ويهنئ السيسي بإعادة انتخابه

منتخب مصر يرفع شعار "التراجع مستمر" فى تصنيف الفيفا.. الخسارة أمام البرتغال واليونان تطيح بالفراعنة للمركز الـ46.. تونس تقفز 9 مراكز وتحقق أفضل ترتيب فى تاريخها.. وألمانيا تحتفظ بالصدارة وتراجع السعودية وروسيا

منتخب مصر يرفع شعار "التراجع مستمر" فى تصنيف الفيفا.. الخسارة أمام البرتغال واليونان تطيح بالفراعنة للمركز الـ46.. تونس تقفز 9 مراكز وتحقق أفضل ترتيب فى تاريخها.. وألمانيا تحتفظ بالصدارة وتراجع السعودية وروسيا

60 ملكة جمال يروجن للسياحة من الأهرامات وأبو الهول

60 ملكة جمال يروجن للسياحة من الأهرامات وأبو الهول

سناب شات تستعد لإطلاق الجيل المقبل من نظارتها Spectacles

سناب شات تستعد لإطلاق الجيل المقبل من نظارتها Spectacles

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة