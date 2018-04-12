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الخميس، 12 أبريل 2018 02:53 م
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ضبط 2026 مخالفة مرورية وتنفيذ 7010 أحكام فى حملة مكبرة بالفيوم

الخميس، 12 أبريل 2018 02:14 م
ضبط 2026 مخالفة مرورية وتنفيذ 7010 أحكام فى حملة مكبرة بالفيوم حملة مرور - أرشيفية


الفيوم – رباب الجالي
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شنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، وتمكنت من ضبط 2062 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 7010 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، و7 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص.

 

كما تمكنت الحملة، من ضبط 5 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا جنائية، و3 قضايا اتجار بالمخدرات، وقضيتين ألعاب نارية، و11 قضية متنوعة في مجال قضايا المسطحات، و71 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و70 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 451 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.


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