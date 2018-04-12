صور.. محافظ جنوب سيناء يكرم الفائزين فى ملتقى الموهوبين







جنوب سيناء – فايزة مرسال

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حفل تكريم الفائزين فى ملتقى الموهوبين لطلاب التربية الخاصة والدمج. المقام تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى ومحافظ جنوب سيناء وتستضيفه المدينة الشبابية بشرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إبريل حتى 14 من نفس الشهر. وذلك فى حضور الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة واللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الإعلامى للمحافظ ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ومصطفى الزغبى وكيل المديرية وعلى أنور الشناوى المشرف العام على المدينة الشبابية ومديرى التربية الخاصة والموهوبين على مستوى مديريات الجمهورية.

تضمنت فعاليات الملتقى 3 مسابقات: الأولى فى كرة السلة شارك فيها 9 محافظات بواقع 4 طلاب تربية فكرية بجانب طالب موهوب وفاز فيها فريق جنوب سيناء بالمركز الأول وحصل على كأس البطولة والمسابقة الثانية فى الرسم والمشغولات اليدوية وفاز بالمركز الأول الغربية والمركز الثانى فازت به محافظة الفيوم بينما حصلت محافظة المنيا على المركز الثالث، وفى مسابقة العروض المسرحية فازت البحيرة بالمركز الأول وجاءت الإسكندرية فى المركز الثانى بينما حصلت مرسى مطروح على المركز الثالث.















