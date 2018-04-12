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صور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

الخميس، 12 أبريل 2018 08:31 م
صور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج


الإسماعيلية – جمال حراجى
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شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، الاحتفال والأمسية الدينية التى نظمتها مديرية أوقاف الإسماعيلية بمسجد إذاعة وتليفزيون القنال بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث الإسماعيلية، يرافقه اللواء محمد على شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، ونائبه اللواء محمد أبوالذهب، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والشيخ الدكتور وحيد عايش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، وفى حضور النائبان اللواء أشرف عمارة، والدكتور سامى هاشم عضوا البرلمان عن الإسماعيلية، وعدد كبيرمن قيادات الأوقاف والأئمة والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وذلك فى إطار الاحتفالات بإحياء ذكرى ليلة الإسراء والمعراج لهذا العام.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ محمد محروس طلبة، وكلمة للشيخ محمد عبد العظيم الإمام والخطيب بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية حول فضائل شهر رجب والدروس والعبر المستفادة من معجزة رحلة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خلال الإسراء والمعراج، والأسوة والقدوة الحسنة من الرسول الكريم وسماحة الدين الإسلامى الحنيف، الذى يحث على وحدة الصف والمحبة والسلام بين الجميع ونبذ الفرقة، كما تضمنت الاحتفالية تقديم فاصل من الابتهالات والتواشيح الدينية للمبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد.

1- المحافظ ومدير الامن أثناء الإحتفالية
المحافظ ومدير الامن أثناء الإحتفالية

 

2- الشيخ منصور طلبة يتلو أيات من القران الكريم
الشيخ منصور طلبة يتلو أيات من القران الكريم

 

3- جانب من حضور الإحتفالية
جانب من حضور الإحتفالية

 

4- خطيب بالأوقاف يتحدث عن فضائل شهر رجب
خطيب بالأوقاف يتحدث عن فضائل شهر رجب

 

5- صورة جماعية للمحافظ والمشاركين فى الحفل
 صورة جماعية للمحافظ والمشاركين فى الحفل

 


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