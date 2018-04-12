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صور.. محافظ الأقصر يتفقد مستشفى الضبعية قبل تحويلها لتخصص نساء وأطفال

الخميس، 12 أبريل 2018 06:31 م
صور.. محافظ الأقصر يتفقد مستشفى الضبعية قبل تحويلها لتخصص نساء وأطفال


الأقصر – أحمد مرعى
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تفقد محافظ الأقصر محمد بدر، مستشفى الضبعية بمدينة القرنة، لمتابعة أعمال التطوير والتجهيزات التى تجرى بالمستشفى، تمهيدا لتحويلها لمستشفى تخصص نساء وتوليد وأطفال، لتقديم أفضل الخدمات الطبية فى ذلك التخصص للمواطنين فى تلك المنطقة والمناطق المحيطة بها.
 
كما قام محافظ الأقصر بتفقد محطة مياه القرنة، والتى وصلت نسبة تنفيذ الأعمال بها وشبكاتها بطول 70 كم إلى 100%، ويجرى حالياً التشغيل التجريبى لها تمهيداً لدخول المشروع الخدمة، لتغذية مركز القرنة بالكامل، بداية من القبلى قامولا شمالاً، وحتى المريس جنوباً.
 
كما قام محافظ الأقصر بتفقد طريق الضبعية القرنة على ترعة سواحل أرمنت والجارى إعادة رصفه، حيث وجه المحافظ بسرعة استكمال الأعمال وإزالة كافة المخلفات والتعديات بمحيط الطريق وعمل بلدورات خرسانية على جانبى الطريق، كما تفقد المحافظ طريق حاجر الضبعية، موجها بسرعة ترميمه ورصف الطريق المؤدى إلى منطقة العمارات السكنية بحاجر الضبعية، كما وجه المحافظ بوضع مخطط لإيجاد محاور طرق جديدة من الضبعية مؤدية إلى الطريق الصحراوى الغربى.
 

 


 


 

 


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