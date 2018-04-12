صور.. فلسطينيون يشيعون جثمان شهيد حركة حماس فى غارة جوية إسرائيلية

صور.. فلسطينيون يشيعون جثمان شهيد حركة حماس فى غارة جوية إسرائيليةالخميس، 12 أبريل 2018 03:55 م
تشييع جثمان فلسطينى
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شيع آلاف الفلسطينيين اليوم الخميس، جثمان محمد حجيلة أحد أعضاء كتائب القسام بحركة حماس، بعد استشهاده فى غارة جوية إسرائيلية فجر اليوم الخميس.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان، إن "الشهيد محمد حجيلة كان مع مجموعة من المرابطين شرق حى الشجاعية شرق مدينة غزة، وتعرضت نقطة الرباط (المراقبة) للقصف الإسرائيلى، مما أسفر عن استشهاده وإصابة مرابط آخر بجروح متوسطة".
ومن جهتها، أكد الاحتلال الإسرائيلى شن غارات على القطاع، مشيرة إلى أنها نفذتها ردا على نيران اطلقت عبر الحدود بينها وبين قطاع غزة.
جانب من تشييع الجثمان
بكاء أطفال فلسطينيين
بكاء أقارب الشهيد الفلسطينى
جانب من انتظار أقارب الشهيد
تشييع جثمان شهيد حماس
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