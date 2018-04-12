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الخميس، 12 أبريل 2018 06:02 م
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صور..فحص شكوى جردو وكشك لسيدة خلال لقاء رئيس مدينة إطسا بالمواطنين

الخميس، 12 أبريل 2018 05:34 م
صور..فحص شكوى جردو وكشك لسيدة خلال لقاء رئيس مدينة إطسا بالمواطنين لقاء رئيس مدينة إطسا بالمواطنين


الفيوم - رباب الجالى
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التقى الدكتور بسام أحمد عزام، رئيس مركز ومدينة إطسا، بأبناء وأهالي مركز ومدينة إطسا والقرى التابعة لها، لفحص شكاوى المواطنين.

وأصدر رئيس المدينة ، توجيهاته لنائب رئيس المدينة لشئون القرى بفحص شكوى بقرية جردو، وذلك بخصوص إزالة مباني مخالفة من عدمه ، كما أصدر توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية بمنية الحيط لسرعة إيجاد مكان لوضع كشك بما يتوافق مع الشروط الموضوعة لتحديد هذه الأماكن لسيدة تعول أربعة أطفال منهم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ولظروفها المادية الصعبة، حتى يساعده على مصاريف الحياة المعيشية.

كما أصدر توجيهاته ، إلى رؤساء الوحدات لفحص ومعاينة وسرعة حل بعض المشاكل والشكاوى فى القرى .

لقاء رئيس مدينة إطسا بالمواطنين (1)
لقاء رئيس مدينة إطسا بالمواطنين 
لقاء رئيس مدينة إطسا بالمواطنين (2)
لقاء رئيس مدينة إطسا بالمواطنين 

 


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