صور.. عشق السمسمية فى السويس يجمع الكبار والأطفال "جيل وراء جيل"







السويس- سيد نون

جيل وراء جيل في عشق السمسمية واغانيها في السويس أبناء مدينة الغريب مستمرين، وليس غريب أن يقوم أبناء المحافظة من أولاد البلد بتنفيذ مبادرة للحفاظ على التراث السويسى الأصيل، بإنشاء تجمع للفنانين والشعراء والمطربين والمحبين لأغانى السمسمية اطلقوا عليه اسم "ساقية غزالى" ارتباطا باسم مؤسس فرقة أولاد الأرض الراحل شاعر المقاومة الشعبية الكابتن غزالى.

"ساقية غزالى – أولاد البلد" تم إنشاؤها فى وسط مدينة السويس يتجمع داخلها أكثر من مرة كل من يعشق الفن السويسى وأشعار السمسمة، وبمجرد دخولك إلى الساقية ستجد بداخلها جميع الأعمار، ليعلم الكبير فى السويس كل صغير ما هى السمسمية وأشعارها وما هو تاريخ المحافظة الذى يمتد أى عصر الفراعنة وصولا إلى بطولات حرب أكتوبر 73 والتى نجح خلالها شعب السويس فى قهر العدو المحتل داخل شوارع المدينة ليسطروا لأنفسهم أسطورة تعيش عبر السنين.

وبالطبع خلال سماع الأغانى والأشعار يبدع المستمعين فى الرقص على أنغام السمسمية لينسى الجميع كل الهموم ويسعدوا بلحظات الفن الأصيل مع ولاد البلد.

وعلى أنغام أغنية الراحل الكابتن غزالى "غنّى يا سمسمية لرصاص البندقية ولكل إيد قوية حاضنة زنودها المدافع" و"فات الكتير يا بلدنا" يبدأ العازفون والمطربون الغناء فى ساقيه ولاد البلد، ليؤكدوا أن التاريخ والتراث لا يموت.

وقال أحمد على، مؤسس "ساقية غزالى – ولاد البلد"، إننا هنا نحب السويس ونعشقها، والسويس هى التاريخ والأصل ونحن ولاد البلد يجب علينا الحفاظ على تاريخ المحافظة ومن تراثها السمسمية الجميلة وأغانيها وخاصة أغانى وأشعار فرقة أولاد الأرض.

وأكد أحمد على، أننا هنا نتجمع فى حب السويس ونسمع الأغانى والأشعار ويوجد أدباء وفنانين وصحفيين وعمال وتجار وجميع فئات المجتمع متواجدين هنا فى حب السويس.

والسمسمية القديمة كانت ومازالت تصنع في السويس بنفس شكلها المعروف قديما وكانت ومازالت تستخدم إلى الآن فى إحياء المناسبات السعيدة وأعياد السوايسة القومية والوطنية.

وآلة سمسميه أهل السويس الونرية ضاربة في جذور التاريخ ومازالت تصنع بنفس شكلها القديم ذو الخمسة أوتار وبنفس السلم الموسيقى الخماسى المتبع عند العزف على اله ألطنبوره التى تتكون أجزائها بما يعرف بـــ (الحمال والسناد والشمسية والقرص وصندوق الصوت والحوايات الأوتار).

وتصنع أوتار السمسمية الخمسة من السلك الصلب وتعرف بالبومة والمتكلم والمتحدث والمجاوب والشرارة وعند العزف يتم وضع الأصابع علي كل الأوتار ولا يترك حرا غير الوتر الذى يراد إظهار نغمته عكس الآلات الوترية الأخرى .

وإله السمسمية دخلت السويس عن طريق تجار الجزيرة العربية ممن كانوا يأتون إلى المدينة من أجل التجارة ويحفظ أهالى السويس القدامى الكثير من أغانى (الجداوية) ومازالت بعض العائلات الجداويه تقيم فى السويس حتى اليوم .



عزف السمسمية بالساقية



السمسمية عشق أبناء السويس



أجيال مختلفة تعشق السمسمية



غزالى والأبنودى



الحفاظ على التراث

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