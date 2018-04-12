صور..رئيس مركز إطسا يتفقد مركز الأورام قبل افتتاحه

صور..رئيس مركز إطسا يتفقد مركز الأورام قبل افتتاحهالخميس، 12 أبريل 2018 05:13 م
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تفقد الدكتور بسام عزام، رئيس مركز ومدينة إطسا، مركز الأورام قبل افتتاحه والبدء في تجهيزه بالأجهزة والمعدات اللازمة لخدمة مرضى السرطان من أبناء الفيوم والمحافظات المجاورة.
جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح أبوطالب، رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية الاجتماعية بالفيوم، وعدد من العاملين والأطباء ، وقدم الدكتور"ابوطالب" شرحًا وافيًا عن سير العمل بالمركز.
وأكد رئيس مركز ومدينة إطسا فى بيان له ، دعمه الكامل لمركز الأورام، مشيرا إلى أن الهدف من الزيارة الوقوف على حجم الأعمال التي يجري تنفيذها، كما ناشد رئيس مركز ومدينة إطسا المجتمع المدني ضرورة التبرع لصالح المركز لاستكمال شراء الأجهزة المطلوبة حتى يرى النور في القريب العاجل، وتشجيعا منه في حث رجال الأعمال على التبرع.
رئيس مركز إطسا يتفقد مركز الأورام قبل افتتاحه
رئيس مركز إطسا يتفقد مركز الأورام قبل افتتاحه
رئيس مركز إطسا يتفقد مركز الأورام قبل افتتاحه
رئيس مركز إطسا يتفقد مركز الأورام قبل افتتاحه
رئيس مركز إطسا يتفقد مركز الأورام قبل افتتاحه
رئيس مركز إطسا يتفقد مركز الأورام قبل افتتاحه
رئيس مركز إطسا يتفقد مركز الأورام قبل افتتاحه
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