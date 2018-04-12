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الخميس، 12 أبريل 2018 07:28 م
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صور.. ختام ورش عمل المدارس المحورية بكفر الشيخ وتكريم المشاركين بـ77 مدرسة

الخميس، 12 أبريل 2018 07:07 م
صور.. ختام ورش عمل المدارس المحورية بكفر الشيخ وتكريم المشاركين بـ77 مدرسة


كفر الشيخ – محمد سليمان
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نظمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ورشة عمل لبرنامج "المعلمون أولا" وتكريم المدارس المحورية بالبرنامج، بحضور هناء شهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم، وسلامة الويشى مدير عام التعليم العام، والدكتور وائل أغا مدير إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم، وعلى عبدالفتاح منسق البرنامج بالمحافظة، وقيادات وموجهى مدارس المحافظة.

ووزعت هناء شهاب وكيل المديرية شهادات التقدير على مديرى المدارس المشاركة، وعرض عدد من طلاب ومعلمى ومديرى مدارس مجمع تيدا للتعليم الأساسى التابعة، لإدارة سيدى سالم، والمدرسة الإعدادية القديمه للبنات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية تجربتهم مع برنامج المعلمون أولا.

وقالت هناء شهاب وكيل مديرية التربية والتعليم: اختتمت ورش عمل برنامج المدارس المحورية لتبادل الخبرات والتطوير المهنى للمعلمين ومديرى المدارس، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يرعى البرنامج للنهوض بالتعليم فى مصر باعتباره قاطرة التقدم، بحضور ممثلين عن 77 مدرسة شاركت فى البرنامج، مؤكدة أنها كرمتهم لدورهم الريادى فى نجاح البرنامج، مشيرة إلى أنها ستطلق خلال الأسابيع المقبلة البرنامج التمهيدى لـ"المعلمون أولاً" للتنمية المهنية للمعلمين.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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