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صور.. حمله بيطريه لتحصين رؤوس الماشية والأغنام بمدينة جهينه بسوهاج

الخميس، 12 أبريل 2018 01:31 م
صور.. حمله بيطريه لتحصين رؤوس الماشية والأغنام بمدينة جهينه بسوهاج تحصين مواشى


سوهاج عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية قد بدأت أعمالها بمراكز وقرى المحافظة.

وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، وهى أولى الحملات لعام 2018 ، للترقيم والتسجيل والتحصين ضد المرض، وتستمر لمدة 30 يوما، وذلك بالتعاون مع الزراعة، والثروة الحيوانية، والطب البيطرى، للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحماية الثروة الحيوانية بمحافظة سوهاج.

ومن جانبه قال حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة فى بيان إن الحملة بدأت أعمالها منذ أول أمس بقرى ومركز جهينة لتحصين جميع رؤوس الماشية والأغنام حفاظا على الثروة الحيوانية، مشيرا إلى انه تم تحصين حوالى 900 رأس ماشية وأغنام حتى الآن، وجارى التعاون والتنسيق مع الإدارة البيطرية وأعضاء لجان الحملة والعمل على تسهيل الأعمال وتقديم الدعم اللازم للحملة، لتحصين جميع الماشية والأغنام بنطاق المركز.

وشدد المحافظ على الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وجميع الجهات المعنية بضرورة التنسيق مع مديرية الطب البيطرى وتقديم الدعم اللازم للحملة، والعمل على حث المواطنين للقيام بتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية ، لتحقيق اهداف الحملة القومية للوصول إلى أفضل النتائج المتوقعة.

 

تطعيمات الحمي القلاعية بجهينة (1)
تطعيمات الحمي القلاعية بجهينة

 

تطعيمات الحمي القلاعية بجهينة (2)
تطعيمات الحمي القلاعية بجهينة 

 

تطعيمات الحمي القلاعية بجهينة (3)
تطعيمات الحمي القلاعية بجهينة

 

تطعيمات الحمي القلاعية بجهينة (4)
تطعيمات الحمي القلاعية بجهينة

 


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