صور.. "تسويق الأشخاص لأنفسهم" حملة لطلاب إعلام بنى سويف فى مشروع تخرجهم







كتب الأمير نصرى

نظم طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة بنى سويف حملة تسويقية، بإشراف الدكتور محمد زين عميد كلية الإعلام، والدكتورة أمانى ألبرت وكيل الكلية لشئون الطلاب ورئيس قسم العلاقات العامة، تحت عنوان "be a Brand"، يسعون من خلالها إلى تطبيق مبادئ التسويق للمنتجات على الأشخاص، حيث أن الأشخاص إذا لم يستطيعوا التسويق لمهاراتهم وإمكانياتهم بالطرق الصحيحة فإنهم سيصبحون عاطلين، مثلهم مثل البضائع الراكدة.

تأتى هذه الحملة فى إطار مشروع تخرج طلاب القسم، وذلك حرصا من الطلاب القائمين بالحملة وعددهم 10 طلاب وطالبات، لتعريف الجمهور بالطريقة الصحيحة كى يستطيعوا التسويق لأنفسهم، مع الاستعانة بنماذج واقعية موجودة على أرض الواقع.

وقال الدكتور محمد زين ،عميد كلية الإعلام ،بجامعة بنى سويف، إن كلية الإعلام حريصة كل الحرص على تنمية المهارات الإبداعية لطلابها، وتوفير المناخ المناسب لتأهيلهم لسوق العمل، كما عقدت الكلية عدد كبير من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات إعلامية وصحفية لتأهيل وتدريب الطلاب وتنمية قدراتهم لفهم ما يجرى على الساحة الإعلامية.

وأضاف محمد زين، أن الأفكار التى طرحت فى مشروعات التخرج أفكار إبداعية ولم تكن مجرد تقليد، وأن إدارة الكلية كانت حريصة على مساندة الطلاب فى هذا الإطار حتى تكون كلية الإعلام منارة العلم والمعرفة بالجامعة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمانى ألبرت، أن الشباب هم ركيزة المجتمع، وبهم تنهض الأمم، وأنها تدعم دائما قدرات الشباب، مؤكدة تنميتها الدائمة وتشجيعها لمستقبل أبنائها للوصول بهم لأعلى المناصب.

وأضافت، أنه تم عمل الكثير من الجلسات والإجتماعات داخل الكلية من أجل انجاز العمل على أكمل وجه والخروج بمشروعات تنال رضا الجميع وتظهر الجهود الرائعة التى يبذلها ابناء القسم لإنجاز أعمالهم.

وقالت الطالبة هند مرتضى، إحدى الطلاب القائمين على تنفيذ المشروع لـ"اليوم السابع" : كنا نسمع دائما عن تسويق المنتجات، أو خدمات معينة تسعى الشركات والهيئات المختلفة لإظهارها للجمهور، ولكن لم نسمع من قبل عن تسويق الشخص لنفسه كتطبيق على أرض الواقع، ومن هنا انطلقت فكرتنا لعمل حملة نستطيع من خلالها تعريف الشباب بالطرق السليمة التى يستطيع من خلالها تعريف الجمهور بما لديه من مهارات وقدرات.







































