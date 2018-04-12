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صور.. الجيش السورى يواصل تأمين خروج المدنيين من الغوطة الشرقية

الخميس، 12 أبريل 2018 03:20 م
صور.. الجيش السورى يواصل تأمين خروج المدنيين من الغوطة الشرقية خروج مدنيين من الغوطة الشرقية


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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واصل الجيش السورى اليوم الخميس، تأمين خروج المتمردين وعائلاتهم فى الغوطة الشرقية بدمشق.

وغادر المدنيين دوما عند مدخل مخيم وافدين فى دمشق.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الأربعاء، خروج أكثر من 4 آلاف مسلح وعائلاتهم من مدينة دوما بالغوطة الشرقية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الدفاع الروسية فى بيان ـ نقلته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية ـ إنه بذلك يرتفع العدد الاجمالى لمن غادروا الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنة الإنسانية إلى أكثر من 165 ألف شخص.

جانب من خروج المدنيين
جانب من خروج المدنيين

 

الجيش السورى
الجيش السورى

 

جانب من تأمين الجيش السورى
جانب من تأمين الجيش السورى

 

خروج مواطنيين مدنيين من الغوطه الشرقيه
خروج مواطنيين مدنيين من الغوطه الشرقيه

 

جانب من خروج مدنيين من الغوطة الشرقية
جانب من خروج مدنيين من الغوطة الشرقية

 

جانب من تأمين الجيش السورى لخروج المدنيين
جانب من تأمين الجيش السورى لخروج المدنيين

 


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