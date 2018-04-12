صور.. إقبال على شراء منتجات غليون فى أول أيام طرحها بمنافذ كفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

عبر العديد من أهالى دمياط عن فرحتهم بطرح أول منتجات مزرعة بركة غليون من أسماك البلطى، بسعر 23 جنيها للكيلو من الأحجام الكبيرة، تم طرحها بالمنافذ ونفذت 6 أطنان أسماك فى أقل من 5 ساعات بجميع منافذ المحافظة وهناك منافذ باعت الحصة المقررة لها فى أقل من ساعتين.

وتابع اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، وصول أول بشاير أسماك بركة غليون والتى أنتجتها الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التابعة للقوات المسلحة، ووجه محافظ كفر الشيخ بتوفير منافذ لبيع منتجات بركة غليون من إنتاج الأسماك فى مدن ومراكز المحافظة قال المهندس على عبد الستار سيد أحمد مساعد المحافظ لمنطقة وسط، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، تم توفير 3 منافذ لبيع الأسماك الخاصة ببركة غليون للاستزراع السمكى، فى شرق وغرب المدينة، بجانب منفذ بمنطقة القنطرة البيضاء، وأنه أشرف ميدانيا على أعمال وصول منتجات بركة غليون، حيث حلت البشاير بوصول السمك البلطى، كأول دفعة لأهالى كفر الشيخ، ويباع كيلو السمك بسعر 23 جنيها للكيلو، بدلاً من 30، و35 جنيها للكيلو.

وأضاف مساعد المحافظ، أن المحافظة لا تأخذ أى قيمة للربح أو التربح، فقط يتم تحديد السعر من المنبع، ويتم بيعه بنفس السعر، وتم تخصيص أماكن لبيع منتجات بركة غليون، لمساعدة المواطنين، فى مكافحة الغلاء، مؤكداً أن الفرق بين منتجات بركة غليون من الأسماك، والأسماك الأخرى، أن أسماك بركة غليون، تأتى من هيئة وطنية تقوم بتغذية الأسماك، واستزراعها، بأحدث الطرق الحديثة عالمياً، بجانب توفير الغذاء الصحى لها، وأن هذه الأسماك مصدر ثقة، وأسعارها فى متناول جميع المواطنين، مشيراً إلى أن أنه سيتم الدفع بجميع منتجات بركة غليون من الأسماك خلال الأيام القادمة.

وقالت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع" إن الأهالى أقبلوا على شراء السمك البلطى القادم من مزرعة غليون، وأنه تم بيع نصف طن أسماك، مؤكدة جودة الأسماك وكبر حجمها وجودتها سبب إقبال الأهالى على شرائها، مؤكدة أن سيتم افتتاح الفرع الثانى يوم الثلاثاء القادم ليكون هناك منفذان بالحامول.

وقال محمود عبدالله محمد، عامل، إنه فضل شراء البلطى من انتاج مزرعة غليون لعدد من الأسباب منها أن سعره أقل من سعر الأسواق بـ8 جنيهات، بالإضافة أن المواطن يختار حجم الأسماك كما يشاء سواء الحجم الكبير أو الأقل منه بعكس الأسواق التى يصنف السماك كل نوع وحجم على حده وكلما كبر حجم السمكة زاد سعرها، بالإضافة لجودة المنتج لأن أسماك غليون تتغذى على أنواع من العليقه صُنعت بالمزرعة بعكس المزارع الخاصة التى تتغذى على العليقه أو على السبلة المضرة بحياة الإنسان.

وأضافت هدى محمد على، ربة منزل، مع مرور الأيام سيضطر المسئولون عن بورصة الأسماك بكفر الشيخ وبدمرو لتخفيض أسعار السمك، لأن عدم تخفيض أسعار الأسماك سيؤدى لعزوف المواطن عن شراء الأسماك من الباعة وسيتوجه لشراء أسماك غليون.



1- توفير سماك غليون بمنافذ كفر الشيخ



2- اقبال عل شراء بلطي مزرعة غليون



3- مساعد المحافظ في منفذ ميت علوان



4- الأهالي حول أسماك غليون



5- أسماك غليون بكفر الشيخ



6- جانب من منفذ بكفر الشيخ لبيع منتجات بركة غليون



7- جانب من الاسماك



8- اقبال من الاهالي على السمك البلطي



9- اقبال من الأهالي عل سمك غليون



10- جانب من أسماك بركة غليون