صحة بنى سويف : تدريب الرائدات على توعية الأمهات بالاكتشاف المبكر لضعف الإبصار







بنى سويف ايمن لطفى

نظمت مديرية الصحة اليوم الخميس، تدريبا للرائدات الريفيات بوحدات" ابشنا بإدارة بنى سويف الصحية، ومنشأة أبو مليح بإدارة سمسطا، على كيفية تعريف الأمهات أثناء الزيارات المنزلية للاكتشاف المبكر لضعف الإبصار لدى الأطفال، وحث الأمهات على التوجه إلى قوافل الفحص والعلاج التابعة لمؤسسة بصيرة .

وأشار بيان لمديرية الصحة اليوم إلى أن التدريب الذى نفذ بمقر المديرية يأتى ضمن البروتوكول الموقع بين المديرية ومؤسسة بصيرة (مشروع ممر النور) الذى يشمل عقد ندوات تثقيفية علاوة على تواجد قوافل المؤسسة بالقرى لاستقبال الحالات وتقديم الرعاية اللازمة لها ، وذلك بإشراف من الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ، والدكتورة مديحة سرى مدير ادارة تنظيم الأسرة و الدكتورة شيرين صلاح الدين مدير إدارتى الرعاية الأساسية ورعاية الأمومة والطفولة بالمديرية .



1- تدريب الرائدات على التوعية بضعف الابصار