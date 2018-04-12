شيخ الأزهر يوافق على إنشاء فرع للجامعة وبيوت للطالبات المغتربات بالوادى الجديد







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمقر المشيخة بالقاهرة وذلك لبحث آليات إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالوادي الجديد ، والتوسع في التعليم الازهري وتشجيع الطلاب على الالتحاق به بالمحافظة وذلك حرصاً علي تطوير المنظومة التعليمية الأزهرية بالمحافظة وتسهيلاً على أبناء المحافظة بالتعليم الأزهري .

وقال الزملوط فى بيان له أن اللقاء تضمن مناقشة سبل توفير الراحة لطلاب المراحل التعليمية الأزهرية وذلك بحصر الاعداد بجميع معاهد الثانويه الازهريه للبدء وتمهيدا لافتتاح فرع لجامعه الازهر.

كما تمت الموافقه علي اقامه بيوت للطالبات المغتربات بمعاهد الفتيات بالمحافظة نظرا لبعد المسافات .