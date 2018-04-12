سكرتير عام المنوفية يكرم المراكز الأعلى مشاركة فى الإنتخابات الرئاسية







المنوفية _ محمد فتحى

نظمت محافظة المنوفية إحتفالية الأداء المتميز للأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال الإنتخابات الرئاسية 2018 تحت رعاية الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية وبحضور اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات القرويه الحاصلة على نسبة مشاركة أكثر من 50% تقديراً لما بذلوه من جهد في إنجاح العملية الإنتخابية وخروجها بالشكل اللائق والمشرف للمحافظة.

حيث إستهل الحفل بالسلام الجمهورى أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وفي بداية حديثه أشار السكرتير العام أنه قد سبق وأعلنت محافظة المنوفية خلال الإنتخابات الرئاسية عن مبادرة " إنزل شارك " والتي تهدف إلي تحفيز المواطنين على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية ،معلناً عن فوز كلا من مدينة سرس الليان بالمركز الأول بنسبة تصويت 54% على مستوى المركز وحصول مركز ومدينة الباجورعلى المركز الثانى على مستوى المحافظة والمركز الأول على مستوى المراكز بنسبة تصويت 51 % بالمشاركة في الإنتخابات الرئاسية 2018 وفقاً لما أعلنته الهيئة الوطنية للإنتخابات وحصولهم علي شهادات تقدير ودرع المحافظة وكذا فوز الوحدة المحلية القروية لميت أبو الكوم التابعة لمركز ومدينة تلا بالمركز الأول علي مستوي القري بنسبة 59% وحصولها علي شهادة تقديرودرع المحافظة .

وخلال الحفل أعرب السكرتير العام عن سعادته بهذا الجمع من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة موضحاً على أن المنوفية تمتلك نخبة من التنفيذيين المتميزين بالأداء ،مؤكداً أن نسب المشاركة التى حصلت عليها محافظة المنوفية تعد مؤشراً على مدى التفاعل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية بالدولة ويعطى رسالة للعالم بإستقرار الدولة وتمتعها بالأمن والأمان بما يعود بالإزدهار والنمو الإقتصادى للدولة.

كما قام السكرتير العام بتقديم شهادات تقدير لباقى المراكز والقري الحاصلة على نسبة مشاركة أعلى من 50% وعلى الأداء المتميزلجهودهم المبذولة فى الإعداد وتنظيم العملية الإنتخابية وظهور المنوفية بالشكل الذى يليق بمكانتها ودورهم فى توعية المواطنين وحثهم على أهمية المشاركة الإيجابية والحفاظ على مكانة المنوفية ضمن المحافظات المتقدمة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى تذليل كافة المعوقات التى كانت من الممكن أن تعرقل سير العملية الإنتخابية وكذا دورهم المتميز فى رصد الإيجابيات والسلبيات والتعامل معها فى الحال .

فيما أعرب الحضور عن سعادتهم بهذا التكريم الذى لم يأتى من فراغ ولكنه جاء بالعمل الجماعى من خلال التواصل الفعال بين القيادات والأجهزة التنفيذية والمواطنين بالمحافظة ، مؤكدين على إستمرارهم ومواصلتهم للنهوض بالخدمات ذات النفع العام.

