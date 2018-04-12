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سفير الهند بالقاهرة: نأمل فى تنظيم زيارات لمراكز التميز الهندية

الخميس، 12 أبريل 2018 11:11 ص
سفير الهند بالقاهرة: نأمل فى تنظيم زيارات لمراكز التميز الهندية سفارة الهند-ارشيفية


الإسكندرية- هناء أبو العز
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أكد السفير الهندى سانجاى باتاتشاريا، على إمكانية التعاون فى تنظيم زيارات للطلاب لمراكز التميز الهندية ،فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتعاون مع جامعة الإسكندرية، و فى إنشاء معامل لدراسة اللغة الانجليزية وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة لتعزيز التعاون العلمى والثقافى بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، لالسفير سانجاى باتاتشاريا سفير الهند بجمهورية مصر العربية ،لمناقشة تفعيل سبل التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات الهندية خاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، والإستفادة من شبكة بان أفريكا التى تستضيفها جامعة الاسكندرية، وتخدم 38 دولة أفريقية فى زيادة معدلات التعليم عن بعد، وتقديم الاستشارات الطبية وتوفير دورات تدريبية فى مجال التعليم الطبى فضلاً عن المجالات العلمية الأخرى.

وقد أكد الدكتور الكردى خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين، ورحب بإستقبال طلاب من الهند للدراسة بجامعة الإسكندرية، كما رحب بإنشاء برنامج لدراسة اللغة الهندية بقسم اللغات التطبيقية بكلية الآداب خاصة مع زيادة حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التى تربط بين البلدين، مما يتطلب الاهتمام بتدريس اللغات الهندية والإدارية لتحقيق مزيد من التعاون.

كما أشار الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى إهتمام الجامعة بمواكبة التطور التكنولوجى المطرد، موضحاً أن الجامعة بدأت هذا العام فى تطبيق فكرة الكتاب الالكترونى بعدة كليات وجارى تعميمها على باقى كليات الجامعة ، مشيرا إلى إمكانية التعاون من خلال مركز ريادة الأعمال فى الجامعة فى تقديم برامج تأهيل متقدمة للطلاب خاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات. 

تلى ذلك توجه رئيس الجامعة والسفير الهندى إلى كلية الآداب لحضور فعاليات الإحتفال باليوم الثقافى الهندى، وعقد لقاء مع طلاب البكالوريوس والدراسات العليا بالجامعة للتعريف بالفرص المتاحة للدراسة بالجامعات الهندية والمنح الدراسية المتوفرة.

 


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