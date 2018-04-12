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الخميس، 12 أبريل 2018 02:53 م
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رفع 60 طن قمامة خلال حملة مكبرة فى المنوفية

الخميس، 12 أبريل 2018 02:26 م
رفع 60 طن قمامة خلال حملة مكبرة فى المنوفية جانب من الجولة


المنوفية _ محمد فتحى
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شنت الوحدة المحلية بجزى  التابعة لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية ،حملة مكبرة بقري صنصفط وجزى  التابعين للوحدة ،بناءا على تعليمات المهندس طارق الوراقى رئيس مركز ومدينة منوف ،وبحضور محمد شعبان نائب رئيس المدينة لشئون القرى ،المهندس حمدى العشماوى   رئيس الوحدة المحلية بجزى .

وقد أسفرت الحملة عن رفع تجمعات القمامة بالوحدة حيث تم رفع 20طن تجمعات قمامة ، ورفع نواتج هدم حوالى 40 طن ، وتم تسوية وتمهيد الشوارع بطول حوالى  15 كيلو متر ، وكانت الحملة ب 2 لوادر ، جليدر ، 6 سيارة قلاب جمع القمامة .

وأكد الوراقى ، فى بيان له اليوم  على أستمرار حملات النظافة والتجميل بالوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة منوف ،للحفاظ على صحة المواطنين وللوصول إلى مستوى الخدمة الذى يرضيهم .

كما تفقد المهندس عبد الحكيم الزفزافى رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية ، أعمال التطوير والتجميل بالوحدة المحلية بطهواى ،وذلك بحضور رئيس الوحدة المحلية بطهواى لمتابعة أعمال التطوير والتجميل التي تتم بالوحدة واعطاء التعليمات اللازمة لاستكمال الأعمال على أفضل نحو ، ومتابعة تنفيذ مشروعات خطة التنمية للعام 2017-2018.

 

 


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