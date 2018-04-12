رفع 13 طن مخلفات وقمامة بشوارع العوامية وشرق السكة بالأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت المهندسة هدية ثابت مساعد رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، عن إستمرار أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة شوارع مدينة الأقصر، بناءاً على توجيهات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، لتنفيذ خطة المدينة للنظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وخلق بيئة جمالية للمواطنين، والتأكيد على الواجهة الحضارية المميزة لمدينة الأقصر.

ومن جانبه قال سمير سعود مدير قطاعات النظافة بالمجلس، أنه تم تنفيذ حملتين نظافة مكبرة ، إستهدفت شارع الثلاجة بشرق السكة، حيث تم كنس ورفع كفاءة الشارع، وذلك بعمل صيانة للبلدورات، ورفع تراكمات وإزالة الأتربة الناعمة، وتم رفع حوالى 5 طن تراكمات بالشارع، لافتاً إلى إنه كذلك تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة أخرى، بدءاً من ميدان الصنايع بالعوامية حتى المزلقان المعروف بإسم مزلقان "التمن"، حيث تم رفع وإزالة حوالى 8طن مخلفات وقمامة ، بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية التابعة لمجلس مدينة الأقصر .



مساعدة رئيس مدينة الأقصر للنظافة والتجميل تواصل الحملات بالشوارع



جانب من رفع 13 طن مخلفات وقمامة بشوارع العوامية وشرق السكة