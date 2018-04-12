رئيس مدينة أبورديس يتفقد المجزر الآلى بحى السلام ويشدد على النظافة‏‏







جنوب سيناء – فايزة مرسال

قام أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة أبورديس بجولة تفقدية اليوم الخميس داخل المجزر الآلى بحى السلام بالمدينة، حيث حضر رئيس المدينة عملية الذبح واستمع لشرح تفصيلى من الطبيب المختص مدير المجزر.

وأكد رئيس المدينة أن كافة الامكانات متوفرة بالمجزر من كهرباء ومياه ومعدات ، وأماكن حجز وتقطيع للدباح قبل وبعد اتمام عملية الذبح ،ذلك بعد الاطمئنان الطبى و الوقائى على خلو أى ذبيحة من أى أمراض قبل اجراء عملية الذبح والتقطيع والنقل، حيث يتم بيعها على المواطنين بمحلات الجزارة الخاصة بذلك ،كما تفقد رئيس المدينة سير العمل والانتاج بمخابزالمدينة واطمئن بنفسة على توافر وجودة رغيف الخبز المنتج والمقدم المواطنين بشكل جيد.

ووجه رئيس المدينة القائمين على ادارة المخابز بالمدينة والعاملين بها بضرورة الحفاظ على مستوى جيد لمواصفات رغيف الخبز المنتج ،وكذلك ضرورة الاهتمام البالغ بالنظافة العامة داخل وخارج المخبز والاهتمام بتقديم رغيف خبز ينال رضى السادة المواطنين، مؤكدا أن محافظ جنوب سيناء دائما ما يوجه بضرورة المتابعة المستمرة والدائمة لكل مايحتاجه المواطنين والعمل الدؤب على الارتقاء بكافة الخدمات فى كل مدن المحافظة.