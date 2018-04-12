رئيس جامعة جنوب الوادى يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد

استقبل الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي فريق اعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ، والذى يقوم بزيارة لكلية الزراعة بقنا حيث تناول اللقاء دور جامعة جنوب الوادي لدعم كلياتها في العملية التعليمية والبحثية والخدمية والتوسع في البنية التحتية للجامعة ،وتناول اللقاء الموارد المالية للجامعة لدعم الكليات والتوسعات الجديدة والانشاءات التي اقيمت بالجامعة في الفترة الاخيرة والكليات الجديدة بفرعي الجامعة بالأقصر والغردقة.

وأوضح فريق الجودة أن الهدف من الزيارة الوقوف على الأداء الفعلي لكلية الزراعة طبقاً لمعايير الهيئة ،وضم فريق الجودة الدكتور مصطفى ثروت والدكتور على رشوان والدكتور هيثم سالم والدكتور ياسر حافظ.

حضر اللقاء الدكتور يوسف الغرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتمنية البيئة ،والدكتور محمد على عميد كلية الزراعة، والدكتور محمود النوبي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والدكتور زينهم شيخون رئيس قسم الانتاج الحيواني والدواجن ومنسق زيارة الاعتماد.