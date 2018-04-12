video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 أبريل 2018 01:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة جنوب الوادى يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد

الخميس، 12 أبريل 2018 12:13 م
رئيس جامعة جنوب الوادى يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد جانب من اللقاء


قنا - هند المغربى
إضافة تعليق

استقبل الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي فريق اعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ، والذى يقوم بزيارة لكلية الزراعة بقنا حيث تناول اللقاء دور جامعة جنوب الوادي لدعم كلياتها في العملية التعليمية والبحثية والخدمية والتوسع في البنية التحتية للجامعة ،وتناول اللقاء الموارد المالية للجامعة لدعم الكليات والتوسعات الجديدة والانشاءات التي اقيمت بالجامعة في الفترة الاخيرة والكليات الجديدة بفرعي الجامعة بالأقصر والغردقة.
 
وأوضح فريق الجودة أن الهدف من الزيارة الوقوف على الأداء الفعلي لكلية الزراعة طبقاً لمعايير الهيئة ،وضم فريق الجودة الدكتور مصطفى ثروت والدكتور على رشوان والدكتور هيثم سالم والدكتور ياسر حافظ.

حضر اللقاء الدكتور يوسف الغرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتمنية البيئة ،والدكتور محمد على عميد كلية الزراعة، والدكتور محمود النوبي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والدكتور زينهم شيخون رئيس قسم الانتاج الحيواني والدواجن ومنسق زيارة الاعتماد.

 

 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ندوات دينية بجامعة جنوب الوادى بالأقصر للتحذير من لعبة الحوت الأزرق

قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعة جنوب الوادى




لا تفوتك
البيت الأبيض: لا نستبعد حدوث اشتباك عسكرى مباشر مع موسكو فى سوريا

البيت الأبيض: لا نستبعد حدوث اشتباك عسكرى مباشر مع موسكو فى سوريا

مفصولون من الشرق يجهزون الصندوق الأسود لأيمن نور لفضحه أمام ممولى القناة

مفصولون من الشرق يجهزون الصندوق الأسود لأيمن نور لفضحه أمام ممولى القناة

مطار القاهرة يستقبل أول رحلة طيران روسية بعد توقف عامين

مطار القاهرة يستقبل أول رحلة طيران روسية بعد توقف عامين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

"البرلمان" يستجوب "فيس بوك".. نواب يطالبون باستدعاء ممثل الموقع الأزرق تحت قبة البرلمان ومناقشته فى إجراءات حماية بيانات المستخدمين المصريين.. ونائب يقترح تشريع جديد ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بمصر

"البرلمان" يستجوب "فيس بوك".. نواب يطالبون باستدعاء ممثل الموقع الأزرق تحت قبة البرلمان ومناقشته فى إجراءات حماية بيانات المستخدمين المصريين.. ونائب يقترح تشريع جديد ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة